Quando Di Francesco snobbò il Milan: “Non vado dove c’è confusione”

Di Francesco ha 14 precedenti con il Milan, che stasera affronta col Cagliari e una panchina a rischio. In passato fu accostato ai rossoneri.

Questa sera il Milan affronta il Cagliari in Sardegna ed è chiamato a rispondere alla vittoria dell’Inter contro la Juventus. I rossoneri sono stati agganciati in testa alla classifica e vincendo possono laurearsi campioni d’inverno della Serie A.

Di fronte ci sarà una squadra quartultima in campionato e che viene da quattro sconfitte consecutive. L’ultimo punto conquistato risale al 20 dicembre, nell’1-1 casalingo contro l’Udinese. L’ultima vittoria è addirittura del 7 novembre, sempre in casa, contro la Sampdoria (2-0).

Di Francesco e il Milan: precedenti e curiosità

La panchina di Eusebio Di Francesco è in pericolo. Ma l’attuale allenatore del Cagliari vanta discreti precedenti con il Milan: 5 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte. Quello di stasera in Sardegna sarà il quindicesimo scontro. Negli ultimi tre da tecnico della Roma ha conquistato solo un punto, quindi il trend è negativo per lui.

Di Francesco in passato è stato anche accostato alla panchina del Milan. Ciò è successo quando era l’allenatore del Sassuolo. Il suo modo di far giocare la squadra piaceva molto a Silvio Berlusconi, che dopo una partita a San Siro dell’ottobre 2015 andò personalmente a congratularsi con l’allora tecnico neroverde nonostante la vittoria fosse stata ottenuta dai rossoneri guidati ai tempi da Sinisa Mihajlovic.

Era noto che Berlusconi non apprezzasse come Mihajlovic faceva giocare il Milan. Non sono mancate frecciate all’allenatore serbo e neanche le indiscrezioni che davano proprio Di Francesco come suo successore alla guida del Diavolo.

Nonostante l’apparente stima per l’allenatore pescarese, l’allora patron rossonero in un’intervista a Radio Radio del 31 marzo 2016 spiegò che “Di Francesco e Conte non sono i nomi giusti per la panchina del Milan“. E la risposta di Di Francesco non si fece attendere il giorno dopo a Sky Sport: “Cerco di andare dove non c’è confusione e in questo il Sassuolo è tra le prime in Italia. Il mio profilo non da Milan? Il mio profilo è il Sassuolo“.

Il club di via Aldo Rossi ha puntato su altri allenatori nel corso degli anni. E Di Francesco è rimasto al Sassuolo fino alla stagione 2016/2017, poi ha guidato Roma, Sampdoria e Cagliari. Stasera una sfida che potrebbe costare la panchina al tecnico abruzzese, che nel gennaio 2014 con una vittoria per 4-3 al Mapei Stadium pose fine all’esperienza di Massimiliano Allegri su quella milanista.

Contro Stefano Pioli i suoi precedenti sono 10: 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. Vedremo se il condottiero del Milan metterà KO il collega nella partita di oggi.