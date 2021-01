Serie A, la classifica aggiornata dopo Juventus-Bologna

La classifica aggiornata del campionato Serie A 2020/2021 dopo Juventus-Bologna. La squadra di Pirlo riduce dalla distanza dal Milan capolista.

Dopo aver battuto il Napoli nel match di Supercoppa Italiana, la Juventus sconfigge anche il Bologna in campionato. A Torino la squadra di Andrea Pirlo si è imposta per 2-0.

Gol del vantaggio firmato da Arthur, alla prima marcatura assoluta con la maglia bianconera. Nel secondo tempo raddoppio di McKennie, che sale a quota tre reti in Serie A. La squadra di Sinisa Mihajlovic non ha affatto sfigurato all’Allianz Stadium, però non è riuscita a concretizzare le occasioni create.

In attesa di recuperare la partita contro il Napoli, la Juventus sale a quota 36 punti, gli stessi dell’Atalanta. È quarta nella classifica del campionato Serie A 2020/2021, a -7 dal Milan capolista.