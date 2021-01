De Roon provoca Ibrahimovic: la risposta (da applausi) arriva da Socios

De Roon ha pubblicato un video per provocare Ibrahimovic, la risposta è arrivata dal nuovo sponsor del Milan su Twitter

De Roon contro Ibrahimovic, a colpi di social. Dopo il siparietto in campo dello svedese contro Zapata, il centrocampista ha pubblicato un video provocatorio, non. particolarmente apprezzato da una parte della tifoseria rossonera. Ci si aspettava una bella risposta da parte dell’attaccante ancora sui social, e invece è arrivata da Socios, il nuovo partner del club di via Aldo Rossi.

Sul proprio profilo Twitter, il social media manager della piattaforma ha pubblicato un video dove vengono “elencati” i trofei vinti in carriera da De Roon. In realtà c’è un fermo immagine di un cielo stellato, che raffigura il vuoto, con in sottofondo il verso dei grilli per sottolineare il silenzio assoluto. Una cosa molto carina apprezzata anche dallo stesso centrocampista dell’Atalanta, che ha risposto con le emoticon della risata.

Socios risponde a De Roon

Perché in fondo queste cose sono la parte leggera del calcio. Che spesso sono utili per stemperare la tensione o per strappare un sorriso. Siamo sicuri che l’intento di De Roon, che tra l’altro è molto attivo sui social (e non è nuovo a questo tipo di umorismo), non era quello di creare polemiche, ma soltanto di provocare in maniera simpatica Ibrahimovic. Lo stesso centrocampista, subito dopo Milan–Atalanta, aveva scritto: “Se a 12 mi avessero detto che avrei battuto 3-0 il Milan a San Siro non ci avrei mai creduto“.

In effetti per questi calciatori vittorie del genere sono come un trofeo in carriera. Non capita tutti i giorni di giocare contro il Milan a San Siro, contro Ibrahimovic, e di vincere 3-0 in una partita dominata. I rossoneri, dopo anni di difficoltà, sono finalmente tornati a creare anche questo tipo di gioie ai giocatori delle altre squadre italiane.