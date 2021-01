De Roon risponde a Ibrahimovic: il video provocatorio sui social

De Roon provoca Ibrahimovic con un video sui social network dopo le paroile di Zlatan a Zapata nel corso di Milan-Atalanta a San Siro.

Non è passato inosservato l’episodio che ha visto protagonisti Zlatan Ibrahimovic e Duvan Zapata in Milan-Atalanta. L’attaccante colombiano ha scherzato sui rigori concessi ai rossoneri, il collega gli ha risposto per le rime dicendo: «Ho fatto più gol io che tu partite nella tua carriera».

Marten de Roon su Twitter ha voluto rispondere a Ibrahimovic pubblicando un video provocatorio. Nel filmato si vede una prima parte con le parole di Zlatan a Zapata, poi partono le immagini dei tre gol dell’Atalanta al Milan nel match di sabato con tanto di musichetta di sottofondo. E alla fine si legge “diretto da Robert B. Weide, Larry David produttore esecutivo“. Tifosi rossoneri arrabbiati con De Roon, ovviamente.