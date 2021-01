Milan, accordo col Barcellona per Junior Firpo | Ultimatum al terzino

Secondo Sportmediaset, il Milan avrebbe l’intesa col Barcellona per Junior Firpo. Adesso tocca al giocatore decidere se accettare l’offerta.

Il Milan non ha ancora mollato la presa su Junior Firpo, terzino sinistro del Barcellona. Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono regalare a Stefano Pioli un vice Theo Hernandez.

Il giornalista Claudio Raimondi a Sportmediaset spiega che nelle prossime ore la dirigenza proverà l’ultimo assalto, prima di sondare altri profili. C’è l’accordo con il Barça per un prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 milioni di euro.

Tocca a Junior Firpo accettare il trasferimento al Milan, consapevole del fatto che non avrebbe un posto da titolare. La società rossonera si aspetta una risposta in 48 ore al massimo. In caso di rifiuto, verranno valutati altri terzini sinistri per il ruolo di vice Theo Hernandez. Ci sono già dei nomi nella lista di Maldini e Massara.

Raimondi conferma anche la possibilità che Mateo Musacchio approdi al Milan, dove si è già trasferito Andrea Conti. Confermato anche il probabile passaggio di Lorenzo Colombo in Serie B alla Cremonese con la formula del prestito.