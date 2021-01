Inter-Milan, rissa Lukaku-Ibrahimovic: cosa si sono detti | Video

Poco prima della fine del primo tempo di Inter-Milan c’è stata una lite fra Ibrahimovic e Lukaku. Cosa è successo e cosa di sono detti.

Sono stati minuti tesissimi quelli che hanno accompagnato le squadre verso la fine del primo tempo di Inter–Milan. Dopo uno scontro di gioco con Alessio Romagnoli, l’attaccante Romelu Lukaku si è avviato minaccioso verso il capitano rossonero. Che ovviamente ha reagito, ma senza esagerare. Si è intromesso quindi Zlatan Ibrahimovic, e da quel momento è successo il finimondo.

Ibrahimovic e Lukaku sono venuti quasi alle mani: prima uno scontro testa a testa, poi tante parole e “promesse” di vedersi nel tunnel. Ciò che ha fatto scattare l’attaccante dell’Inter è una frase che Ibrahimovic ha ripetuto più volte nei suoi confronti. Non sappiamo con certezza cosa ha detto lo svedese al belga. Ma è probabile che fra i due sia rimasta un po’ di ruggine dai tempi del Manchester United: hanno giocato insieme ai Red Devils solo 7 partite, ma fra i due non c’è mai stato un grande rapporto.

Lukaku :” you want to speak about my mother”? pic.twitter.com/5zEt8nIDVo — 👍19 (@semo33xx) January 26, 2021

Cosa ha detto Ibrahimovic a Lukaku

Stando a quanto riportato dalla RAI, Lukaku sembra aver ricevuto un insulto pesante da Ibrahimovic e per questo ha avuto questa reazione.

Maggiori dettagli arrivano da Tuttomercatoweb.com. Queste le possibili frasi in lingua inglese: “Go to your voodoo shit, you little donkey“. avrebbe detto a Lukaku, etichettandolo dunque come ‘piccolo asino’. “I fuck you and your wife, you want to speak about my mother?” – ha risposto il belga, una frase a dir poco intraducibile.