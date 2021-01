Inter-Milan | Tifosi con Ibra e l’espulsione di Lukaku?

I tifosi del Milan decidono di schierarsi dalla parte di Ibrahimovic e si chiedono come mai non sia stato espulso anche Lukaku

E’ Zlatan Ibrahimovic il protagonista assoluto del derby di Milano. L’attaccante svedese – dopo un gol splendido – ha lasciato in dieci la sua squadra per la doppia ammonizione. Il colpo da biliardo, che aveva portato i rossoneri in vantaggio, è ovviamente passato in secondo piano.

Sotto la lente di ingrandimento c’è il comportamento dello svedese e ovviamente il pesante faccia a faccia con Lukaku. Tanti accusano Ibrahimovic di razzismo ma moltissimi altri lo difendono. Il popolo rossonero sui social si mostra unito, difendendo il proprio campione.

Il comportamento di Ibrahimovic è risultato ovviamente decisivo nel ko del Milan ma i tifosi rossoneri sottolineano come anche lo stesso Lukaku avrebbe meritato un’espulsione.

Ecco alcuni tweet:

Però è sempre Ibra che provoca, non è l'ambiente milanista continuamente bersagliato da provocazioni, in campo e fuori (come in questo caso).

Assolutamente non è così via tuider pundo gom https://t.co/OX8xu0nG1k — Milanista Economista 🔴🔥⚫ (@milanecon) January 26, 2021

Buongiorno, nessun giornale che parla della NON ESPULSIONE di #Lukaku Ah no è vero, #Ibra è razzista.

Ok — Riccardo Molinari (@Rik_Molinari) January 27, 2021

A Ibra puoi dire tutto, ma se gli dai del razzista vuol dire che o sei molto ignorante o sei molto in malafede o entrambe contemporaneamente — Massimo (@MrCiambella) January 27, 2021

Di Ibra ami pregi e difetti.

Ti amiamo Z.❤️🖤 pic.twitter.com/SmqSQw30ZK — Isa (@iamisamilan) January 26, 2021

Orgoglioso di tifare questo Milan…orgoglioso di vedere giocare questa squadra…con il cuore in mano avanti così ragazzi⚫️🔴 Z. Si farà perdonare @Ibra_official — Andretessa (@Andretessa22) January 26, 2021