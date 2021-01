Borini: “Milan in lotta per lo Scudetto? Non me l’aspettavo”

Fabio Borini, ex attaccante rossonero, è stato intervistato ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Interessante la sua dichiarazione sul Milan

Borini è stato un attaccante del Milan per ben tre anni. Dal 2017 al 2020, Fabio ha fatto parte di quel progetto rossonero pronto a decollare, ma che in realtà ha tradito ogni aspettativa.

Ceduto poi al Verona, oggi Borini gioca insieme a Biglia nel Fatih Karagümrük, squadra turca. L’ex attaccante milanista è stato uno di quelli che ha sempre dato tutto in campo e per la maglia rossonera. Nonostante i suoi tanti limiti si è fatto sempre apprezzare per la sua determinazione e grande volontà di far bene.

Oggi, Fabio Borini è tornato a parlare del suo ex Milan, con un’importante focus sulla possibilità di vincere lo scudetto da parte dei rossoneri. Intervistato ai microfoni di tuttomercatoweb.com, questa la sua dichiarazione in ambito Milan:

“No, non mi sarei mai aspettato che il Milan potesse lottare per lo scudetto quest’anno, davvero. Con le rose forti che hanno le altre squadre non immaginavo che il Milan potesse ambire a tale obiettivo. Però sono molto contento che si parli di rendere il Milan la squadra che merita di essere, e che è stata nel passato. Non soltanto a parole ma anche e soprattutto con i fatti”.