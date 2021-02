“Lazio meglio di Milan e Juve”: Lotito svela un retroscena su un giocatore

Claudio Lotito ha svelato le parole di un calciatore della sua Lazio che avrebbe snobbato la qualità tecnica del Milan.

Oggi Claudio Lotito, presidente della Lazio, è tornato a parlare in conferenza stampa della sua squadra, dopo la preziosa vittoria contro l’Atalanta.

Nel raccontare dell’ottimo clima che si respira a Formello, Lotito ha utilizzato le parole di un suo calciatore per farsi ben capire.

“Alcuni calciatori che sono arrivata da noi hanno fatto considerazioni che mi rendono orgoglioso – ha spiegato Lotito – Ma quale Milan o Juventus, mi ha detto un calciatore, qui alla Lazio siamo di un altro livello. E’ impossibile non fare bene”.

Il numero uno del club capitolino non ha fatto nomi specifici. Ma non è da escludere che tale considerazione provenga da un recente ex milanista come Mateo Musacchio, che ha lasciato il club rossonero giorni fa per proseguire la carriera nella Lazio.