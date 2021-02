Nuovo San Siro, Roj: “Occasione unica per rilanciare Milano”

Torna a parlare del progetto nuovo stadio di Milan e Inter l’architetto di Cmr, riguardo alle varie opportunità per la città.

Fase di stallo per il progetto del nuovo San Siro, ovvero lo stadio che Milan e Inter vorrebbero far sorgere al posto dell’attuale Giuseppe Meazza.

Il Comune di Milano continua ad avere alcune remore in tal senso, mentre lo stop è dovuto recentemente anche ai problemi societari in casa Inter.

Intanto oggi Repubblica ha raccolto le parole di Massimo Roj, architetto a capo del progetto lanciato da Cmr-Sportium.

Roj, che sta promuovendo ovviamente il suo progetto, ha ammesso quanto sia importante la costruzione di un nuovo impianto non solo per i club coinvolti.

Ne beneficerebbe anche la città di Milano ed alcune aree periferiche: “Lo stadio è un’occasione unica per Milano. Andrebbe a rilanciare alcune zone, come già accaduto alla CityLife ed a Porta Nuova. In questo caso sarebbe utile per un’intero quartiere. Dico al Comune che è perdere l’occasione sarebbe un peccato”.

Una testimonianza che ovviamente dovrà far riflettere il Comune ed i vari assessori. Anche se non mancano i pareri discordanti, anche nei comitati di quartiere.