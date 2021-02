Klose a Milanello | L’ex bomber studia da Pioli

Miroslav Klose a Milanello per chiudere il suo percorso di studi che lo porterà ad essere un allenatore. Il tedesco sarà dunque al centro sportivo del Milan

Novità a Milanello. Al centro sportivo del Milan ci sarà anche Miroslav Klose. L’ex centravanti della Nazionale tedesca – come riporta stamani La Gazzetta dello Sport – ha deciso di seguire da vicino il lavoro di Stefano Pioli.

L’ex Lazio, oggi vice allenatore al Bayern Monaco, ha intrapreso la carriera di tecnico e per ottenere l’abilitazione necessita di uno stage all’estero. Per chiudere il suo percorso di studi la scelta è così ricaduta sul mister della squadra capolista in Serie A, che ha conosciuto nella sua esperienza nella Capitale.