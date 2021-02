Inter e Lukaku, nessuna accusa di razzismo a Ibrahimovic

Lukaku e l’Inter non accusano Ibrahimovic di razzismo. Al giocatore del Milan non viene contestato un comportamento discriminatorio di stampo razziale.

Nella settimana che viene scopriremo se la Procura Federale avrà deciso di archiviare o meno il caso che ha coinvolto Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. La lite in Inter-Milan di Coppa Italia fa ancora discutere.

Il procuratore Chinè ha già ascoltato l’attaccante rossonero, che ha chiarito che le sue parole all’indirizzo del collega non avevano alcun intento razzista e in generale discriminatorio. La provocazione c’è stata, ma niente di più. Anche il belga rilascerà la sua versione dei fatti alla Procura Federale.

Intanto Football-Italia.net spiega che Lukaku non ha mai accusato Ibrahimovic di razzismo. E anche l’Inter stessa non accusa lo svedese di discriminazione razziale. Non è questo il tema sul quale il centravanti nerazzurro e il suo club puntano per far valere le proprie ragioni.

Il fatto che Zlatan potesse essere accusato di essere stato razzista è qualcosa di uscito solo dai media, non c’è stata una presa di posizione di Lukaku e dell’Inter nel voler rivolgere una simile accusa al numero 11 del Milan.