Serie A, la classifica aggiornata dopo Spezia-Milan

Ecco come cambia la classifica di Serie A al termine di Spezia-Milan, anticipo serale della 22.a giornata di campionato.

Si è concluso da poco il match tra Spezia e Milan, valido per la 22.a giornata del campionato di Serie A.

I rossoneri cadono per la prima volta in trasferta nella loro stagione. La squadra di Stefano Pioli è stata sconfitta per 2-0 dai liguri meritatamente, al termine di un incontro dominato dai padroni di casa.

Si ferma così il Milan, che in classifica resta a quota 49 punti, momentaneamente ancora in testa. Ovviamente domani l’Inter, a -2 dai rivali, ha l’occasione contro la Lazio di effettuare il sorpasso.

Un brutto risultato a sette giorni dal derby del 21 febbraio, che diventa a questo punto la gara più importante della stagione.

Lo Spezia di Italiano invece continua a stupire e sale a quota 24 punti, agganciando alcune rivali come Benevento, Bologna e Udinese. Ma soprattutto portandosi a +7 dalla zona retrocessione.