Stella Rossa-Milan, le formazioni UFFICIALI: Krunic sulla trequarti, esordio per Mandzukic

Le formazioni ufficiali del match di Europa League tra Stella Rossa e Milan, valido per i sedicesimi finale di Europa League.

Torna oggi l’Europa League, che riparte dopo la pausa invernale con le gare valide per i sedicesimi di finale.

Tocca anche al Milan, che dopo aver superato il proprio girone di qualificazione come testa di serie, se la vedrà con la Stella Rossa, storico club serbo.

Il sorteggio ha accoppiato la squadra di Stefano Pioli con quella guidata dall’ex interista Dejan Stankovic, qualificatasi ai sedicesimi dopo il secondo posto ottenuto nel gruppo L.

Milan, tocca a Mandzukic e Rebic. Riposa Kessie

Mister Pioli per la trasferta in terra serba dovrà fare a meno del solo Brahim Diaz, ancora infortunato, oltre che di Hauge escluso dalla lista UEFA per motivi di spazio.

Prima chiamata europea per Tomori, Meité e Mandzukic, tutti e tre arrivati nella sessione di mercato invernale e pronti all’esordio in coppa con il Milan.

Proprio il centravanti croato ex Juventus esordirà oggi dal 1′ minuto contro la Stella Rossa. Sarà lui a guidare l’attacco del Milan al posto di Zlatan Ibrahimovic.

Panchina anche per Franck Kessie e Simon Kjaer, bisognosi di un turno di riposo. Partiranno dall’inizio invece il rientrante Kalulu nel suo ruolo originale di terzino destro e Krunic, schierato come trequartista incursore. Rebic preferito infine a Leao come ala sinistra.

Queste le scelte ufficiali di formazione:

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borja; Milunovic, Pankov, Degenev; Gobeljic, Kanga, Petrovic, Rodic; Ben Nabouhane, Ivanic; Falcinelli. Allenatore: Stankovic.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Meite, Bennacer; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Sidiropoulos (GRE).