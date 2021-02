Verso Milan-Inter: tanti tifosi rossoneri a San Siro | VIDEO

Curva Sud Milano e altri tifosi rossoneri non appartenenti al tifo organizzato presenti a San Siro per caricare la squadra per Milan-Inter.

Oggi pomeriggio a San Siro si gioca l’attesissimo derby di campionato tra Milan e Inter. Una sfida che può essere molto importante nella corsa Scudetto, dato che si affrontano la seconda e la prima della classifica.

I tifosi rossoneri sono consapevoli del momento particolare della squadra, reduce da due risultati deludenti contro Spezia e Stella Rossa, pertanto in questi giorni stanno mostrando grande vicinanza e supporto sia ai giocatori che a mister Stefano Pioli.

Milan-Inter: tifosi a San Siro per caricare la squadra

Dopo essere stati a Milanello per incoraggiare il gruppo, oggi la Curva Sud Milano è presente a San Siro. A tre ore dall’inizio del derby gli ultras rossoneri e non solo si sono radunati per attendere la squadra e incitarla in vista della partita contro l’Inter. Bandiere, sciarpe, cori: tutti gli ingredienti giusti per questa giornata speciale.

Sono numerosi i milanisti sul posto, segnale della volontà di spingere i ragazzi di Pioli a vincere l’importante partita odierna. C’è grande voglia di conquistare i 3 punti. I fan rossoneri sperano con il loro calore di trasmettere ancora più motivazioni ai calciatori, chiamati a fare una prestazione da Milan per conquistare il derby.