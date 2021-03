Ibrahimovic a Sanremo, show con Amadeus: “È il Festival di Zlatan”

Esordio ufficiale di Ibrahimovic a Sanremo sul palco dell’Ariston. Ironico scambio di battute con il conduttore Amadeus: “Festival mio, ecco le regole di Zlatan”.

Ibrahimovic ha appena fatto il suo debutto ufficiale al Festival di Sanremo. Si è parlato tantissimo nelle scorse settimane di questo evento: tantissime critiche, anche da parte di opinionisiti ed esperti. Il problema è legato ai suoi impegni con il Milan, a partire dalla partita di domani sera contro l’Udinese – che salterà comunque per un infortunio. L’attaccante si allenerà a Sanremo, dormirà sul suo yacht e domani sarà a San Siro per stare vicino alla squadra.

Intanto Amadeus ha accolto Ibrahimovic sul palco di Sanremo: elegantissimo (con tanto di ricamo con la scritta “Ibra” sul petto), ha scelto lui la canzone che ha accompagnato la discesa della scalinata. Poi è iniziato lo show con il conduttore e un simpaticissimo scambio di battute. Zlatan ha fatto… Zlatan. “Questo è il mio Festival, non il tuo“, chiaramente in piena chiave ironica. Ha iniziato ad elencare le sue regole, tipo: diminuire il numero di partecipanti (da 26 a 22, come gli uomini in un campo di calcio), allargare il palco dell’Ariston “con le stesse misure di San Siro” e mandar via i violinisti (ma non le violiniste…). Un vero e proprio show, ed è soltanto il primo di questa settimana che vedrà protagonista Ibrahimovic in una veste mai vista prima.