Coppa Italia Femminile, Inter-Milan 2-1: semifinale d’andata alle nerazzurre

Milan Femminile KO nel derby contro l’Inter valido per l’andata della Semifinale di Coppa Italia 2020/2021. Servirà un altro tipo di prestazione al ritorno.

Oggi si è disputata la Semifinale di andata della Coppa Italia Femminile tra Inter-Milan. Questo primo derby è terminato con il risultato finale di 2-1 a favore delle nerazzurre.

La squadra guidata da Attilio Sorbi ha avuto un grande inizio di partita. Vantaggio arrivato già al 4′ grazie a Marinelli, pronta a mettere in rete dopo il rigore respinto da Korenčiová a Rincon. Il raddoppio arriva al 12′ con Møller, brava a trafiggere il portiere avversario con una conclusione potente.

Al 14′ è Valentina Giacinti, capitano della rossonere, ad accorciare le distanze con un tocco morbido sottomisura. Nel secondo tempo il Milan Femminile va alla ricerca del pareggio e Maurizio Ganz fa anche delle sostituzioni per trovare il 2-2. Al 71′ palo colpito da Grimshaw, sei minuti dopo anche le nerazzurre colpiscono un legno con Debever.

La buona volontà delle ragazze ospiti non basta per arrivare al pari, sono poche le occasioni create e l’Inter non soffre troppo nel mantenere invariato il risultato. Il Milan dovrà provare a ribaltare tutto al ritorno, servirà un approccio alla partita diversa per vincere il derby e conquistare la finale della Coppa Italia Femminile.

⏱️ 90’+3

È FINITA 🔚#InterMilan 2-1 ❌

Nella ripresa non si modifica il parziale: il primo round della Semifinale premia le nerazzurre#CoppaItaliaFemminile#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/fhJCbgfY4w — AC Milan (@acmilan) March 14, 2021