Calciomercato Milan, colpo in attacco grazie alla Juve

Il Milan è alla ricerca di un nuovo esterno destro che possa rafforzare la trequarti di Stefano Pioli. Il nome di Thauvin continua ad essere sul taccuino dei rossoneri. Il Marsiglia potrebbe aver trovato il sostituto dalla Juventus

Uno dei ruoli che Maldini e Massara proveranno a migliorare è certamente quello di esterno destro della trequarti. Le prestazioni di Alexis Saelemaekers e Samu Castillejo non hanno sempre convinto. Il belga, grazie alla sua grande duttilità, è un elemento su cui il Milan punta tanto. Lo spagnolo, invece, potrebbe davvero dire addio a fine stagione per far spazio ad un nuovo calciatore. L’ex Villarreal piace parecchio in Spagna e potrebbe essere lui il sacrificato.

In questi giorni sono stati davvero parecchi i nomi accostati al Milan. Nelle ultime ore è tornato di moda Riccardo Orsolini. L’esterno italiano del Bologna ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Il giocatore non sembra intenzionato a rinnovare e questo potrebbe portare i rossoblu a cedere l’ex Ascoli a 18-20 milioni di euro. Non è un caso che i felsinei si stanno già muovendo per trovare il sostituto e la prima idea porta ad Erik Lamela.

Occhi puntati anche ai possibili svincolati, come Lucas Vazquez, che lascerà il Real al termine della stagione, e a Florian Thauvin.

Bernardeschi sostituto di Thauvin

Il francese è da mesi sul taccuino del Diavolo. Paolo Maldini, non molto tempo fa, ha ammesso l’interesse per il giocatore. Serve chiaramente un accordo sul contratto, con Thauvin che vorrebbe 4-4,5 milioni di euro netti a stagioni. I rossoneri, invece, non vorrebbero andare oltre i 3,5 milioni.

Sul calciatore si registra anche l’interessamento da parte del Siviglia ma non sono escluse sorprese. Il Marsiglia non ha perso ancora le speranze ma guarda ai sostituti. Un’idea – come riporta Tuttosport – potrebbe arrivare proprio dall’Italia, con Federico Bernardeschi, in uscita dalla Juventus. I bianconeri potrebbero usarlo come pedina di scambio per arrivare a Milik.