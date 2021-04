Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Kvaratskhelia!

Torna di moda il nome di Khvicha Kvaratskhelia, esterno d’attacco accostato tempo fa al Milan. Su di lui ci sono anche Juventus e Borussia Dortmund

Non troppo tempo fa si era parlato dell’interesse del Milan per Khvicha Kvaratskhelia, il ventenne centrocampista o attaccante del Rubin Kazan, squadra militante nel massimo campionato russo. Di nazionalità georgiana, il giovane ha attirato i riflettori di tanti top club d’Europa.

Tra questi, appunto, c’è anche il Milan di Elliott, società tra le prime ad essersi interessata al classe 2001. Ed effettivamente Kvaratskhelia potrebbe rappresentare il primo rinforzo dei rossoneri in vista della prossima stagione. A confermare la voce di mercato è stata oggi Sport Mediaset, che ha sottolineato come il Milan abbia mostrato un vivo interesse per il georgiano.

Calciomercato Milan – Kvaratskhelia duttile nella trequarti

Khvicha è sostanzialmente un esterno d’attacco, molto rapido e agile nel dribbling. Occupa solitamente la fascia sinistra del reparto, anche se è stato indicato come un profilo molto duttile; capace di giocare anche al centro della trequarti, o a destra dell’attacco.

Certo è che il Milan, con Rebic, Leao e Hauge è abbastanza fornito sulla fascia sinistra, ma si potrebbe di fatto sfruttare la duttilità del giovane Kvaratskhelia, alternandolo nelle tre posizioni della trequarti.

È stata un gran stagione per lui quella attuale: quattro gol e quattro assist in 21 partite giocate; numeri molti significativi per un giocatore che ha ancora soltanto vent’anni.

Non a caso, sull’attaccante georgiano ci sono altre due big del panorama europeo.

Juventus e Borussia Dortmund su Kvaratskhelia

Come riportato da Tutto Mercato Web, sulle tracce del talento georgiano ci sono anche Juventus e Borussia Dortmund. Soprattutto i bianconeri, con Ramsey e Dybala in uscita potrebbero fare di Kvaratskhelia la novità del proprio reparto offensivo.

Attualmente, il classe 2001 del Rubin Kazan sembra avere un valore di mercato che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Una cifra abbordabile, sia per il Milan che per gli altri due club sopracitati. In estate è possibile si apra un’asta per aggiudicarsi il giovane calciatore.

Per comprendere il potenziale di Kvaratskhelia, ci basta pensare che a soli vent’anni milita già nella nazionale maggiore della Georgia.