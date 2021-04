Bernardeschi positivo al Covid-19: il comunicato della Juventus

La Juventus ha annunciato ufficialmente che Bernardeschi ha contratto il Covid-19. Un altro nazionale italiano risultato positivo al coronavirus.

Il focolaio Covid si allarga nella Nazionale italiana. Dopo i quattro membri dello staff di Roberto Mancini e sei calciatori risultati positivi al coronavirus, adesso anche Federico Bernardeschi ha avuto un tampone positivo.

La Juventus tramite un comunicato ufficiale ha dato la notizia: «Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra».

Bernardeschi si aggiunge a Leonardo Bonucci, Alessio Cragno, Salvatore Sirigu, Marco Verratti, Alessandro Florenzi e Vincenzo Grifo. Sono questi, per adesso, i calciatori dell’Italia positivi al Covid-19.

In casa Milan c’era della normale preoccupazione per quanto riguarda Gianluigi Donnarumma, ma finora i tamponi effettuati hanno dato esito negativo. Il portiere rossonero viene quotidianamente monitorato, così come gli altri nazionali.