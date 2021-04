Calabria recupera per Milan-Sassuolo: si è allenato in gruppo

Calabria dovrebbe essere convocato per Milan-Sassuolo. Oggi ha svolto la seduta di allenamento con il resto del gruppo guidato da Pioli.

Buona notizia per Stefano Pioli in vista di Milan-Sassuolo e del resto delle partite. Infatti, come appreso da MilanLive.it, oggi Davide Calabria è tornato a lavorare in gruppo a Milanello.

Il terzino rossonero ha svolto l’intera seduta di allenamento assieme ai compagni di squadra. Dopo il lavoro personalizzato dei giorni scorsi, il giocatore ha potuto finalmente essere aggregato al gruppo e viaggia verso il recupero.

Calabria e Ibrahimovic convocati per Milan-Sassuolo

Ovviamente non può essere ancora al meglio della condizione fisica, però è importante che abbia ripreso ad allenarsi con i compagni. Potrebbe essere convocato per Milan-Sassuolo, anche se è naturale pensare che inizialmente partirà dalla panchina per evitare rischi. Salvo sorprese, il titolare sarà uno tra Pierre Kalulu e Diogo Dalot.

Calabria il 19 marzo era stato operato a causa di una lesione al menisco mediale del ginocchio destro. I tempi di recupero erano stati stimati in 30 giorni e sono stati rispettati.

Contro il Sassuolo rientrerà anche Zlatan Ibrahimovic, che ha saltato il Genoa per squalifica. L’espulsione rimediata a Parma lo ha costretto a non poter partecipare alla scorsa giornata di campionato, ma nel match di mercoledì a San Siro ci sarà. Il centravanti svedese riprenderà il suo posto la centro dell’attacco.