Calciomercato Milan, 25 milioni per il nuovo Pogba

Il giovane centrocampista con le sue giocate ha attirato l’attenzione di diversi top club in Europa. La crisi in Ligue1 potrebbe far abbassare il prezzo

La crisi economica ha colpito anche il calcio. Come è noto infatti diversi club stanno subendo e patendo le difficoltà della pandemia, ne è dimostrazione il polverone alzato recentemente con la Superlega. Il calcio francese e la Ligue 1 in particolare in questo momento stanno vivendo uno dei momenti più difficili, e alcune squadre come il Saint-Etienne rischiano il fallimento. Come già annunciato dalla dirigenza qualche settimana fa infatti, il club è in vendita, e quest’estate potrebbe svendere diversi dei suoi talenti per risanare i conti.

Uno dei punti cruciali di questa crisi è stato inoltre il fallimento dell’operazione di vendita dei diritti televisivi all’emittente spagnola Mediapro. Come riportato dal sito goal.com dunque, sulla stella dei 10 volte campioni di Francia Lucas Gourna-Douath avrebbero messo gli occhi diversi top club europei. Oltre al solito Psg, il Chelsea e il Lipsia, ci sarebbe anche il Milan sul giovanissimo centrocampista francese.

In patria è già stato soprannominato il nuovo Pogba, visto che i due hanno entrambi militato tra le file dell’US Torcy, per poi spiccare il volo nelle leghe professionistiche.

Milan, Lucas Gourna-Douath per il futuro: la valutazione

Le sue prestazioni hanno stupito sia in patria che fuori dai confini francesi. Lucas Gourna-Douath, giovane stella del Saint-Etienne, è il classe 2003 più interessante di tutta la Ligue1, e sta attirando a sé parecchie attenzioni. Il 17enne ha infatti bruciato tutte le tappe, esordendo nel settembre del 2020 e giocando già 11 partite da titolare (per un totale di 25 presenze), affermandosi come una delle promesse del calcio europeo. La sua valutazione è già da top, visto che il club vorrebbe incassare da una sua potenziale partenza una cifra vicina a 25 milioni di euro.

Sul sito transfermarkt invece la cifra è di 12 milioni di euro, e probabilmente il calciatore potrebbe lasciare il Saint-Etienne per una cifra a metà tra quella richiesta dalla dirigenze e la sua valutazione reale. Il club ha bisogno di incassare, per sopperire alla crisi che tutto il calcio francese sta attraversando. Secondo il sitogoal.com anche il Milan sarebbe sulle tracce del centrocampista capitano dell’unger 17 francese. Alto 1,85, forte fisicamente, è più difensivo rispetto a Pogba – al quale è stato paragonato – e potrebbe rivelarsi un vero crack del calcio transalpino. Il Milan come sempre rimane vigile e osserva attento i nuovi talenti in giro per l’Europa.