Clamoroso il Mundo Deportivo: “La UEFA ha pagato le inglesi”

Notizia bomba dalla Spagna: secondo il Mundo Deportivo, la UEFA avrebbe pagato le sei inglesi per far crollare il progetto Super League

La Super League è già finita. In questi minuti le sei squadre inglesi hanno annunciato di essersi ritirate dal progetto. Una mossa che mette a serio rischio il prosieguo di questo progetto portato avanti principalmente da Florentino Perez. Il Mundo Deportivo però ha appena sganciato una clamorosa bomba che rischia di provocare un altro incredibile terremoto.

Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo, la UEFA avrebbe pagato le sei squadre inglesi per lasciare il progetto Super League. Soldi che invece non sono stati offerti alle spagnole, e a quanto pare nemmeno alle italiane. Il Real Madrid è considerato il principale nemico perché ha come presidente l’uomo che ha mosso tutto il progetto. Ecco perchè, spiega il Mundo Deportivo, la UEFA ha deciso di non offrire soldi, così come ad Atletico Madrid e Barcellona.