Ibrahimovic rinnovo: Milan, un pre-annuncio sui social? | VIDEO

Manca davvero pochissimo all’ufficialità dell’annuncio di Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo con il Milan. Ecco l’indizio del club rossonero.

Tutto pronto, o quasi, per l’annuncio ufficiale. Zlatan Ibrahimovic, come confermato da più parti, entro stasera dovrebbe firmare e ufficializzare il suo rinnovo di contratto con il Milan. Un prolungamento fino al 2022 che era comunque nell’aria da settimane.

Come confermato dal Milan stesso, Ibra apporrà la firma sul nuovo accordo già questa sera. Intanto arrivano indizi social dalla società rossonera, in particolare tramite un video pubblicato su Twitter poco fa che sembra anticipare l’annuncio del rinnovo.

Il club rossonero ha creato un breve video in cui è ritratto l’interno degli Studios, ovvero degli studi televisivi di Casa Milan dove vengono girati e registrati i programmi dell’emittente ufficiale Milan TV. Con una didascalia ben chiara: “What’Z happening?“.

Una sorta di gioco di parole che fa presagire come il Milan si stia preparando per l’annuncio su Ibrahimovic. Infatti nella frase inglese “What’s happening” (ovvero: che succede?), è stata sostituita la lettera S del verbo essere con la lettera Z. Quella che viene associata con il nome Zlatan, come accaduto con lo slogan “IZ Back” creato al momento del ritorno di Ibra nel 2020.

Lo stesso è stato fatto anche con la sovrimpressione della parola Studios all’interno del video, che viene sostituita con il termine STUDIOZ, sempre con la Z finale in onore di Ibra. Indizi e preparazioni che daranno a breve il là alla firma ufficiale dello svedese.