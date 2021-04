Milan, è UFFICIALE: Ibrahimovic ha rinnovato. Zlatan: “La saga continua”

Arriva finalmente il comunicato ufficiale sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: l’avventura rossonera dello svedese durerà ancora un anno.

21:36 – “La saga continua“, ha scritto Ibrahimovic sui suoi canali social.

21:15 – ANNUNCIO UFFICIALE: IBRAHIMOVIC HA RINNOVATO!

“AC Milan comunica di aver rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimović. Il Milan è la squadra italiana con cui Zlatan ha collezionato il maggior numero di presenze e, dopo le 84 reti realizzate nelle 130 partite giocate nella sua carriera milanista, il campione svedese vestirà la maglia rossonera anche la prossima stagione“.

20:56 – Secondo quanto riportato da Daniele Longo, lo stipendio di Ibrahimovic è di 7 milioni ma è legato al numero di presenze.

20:30 – La firma sul contratto è arrivata in questi minuti: l’attaccante ha lasciato Casa Milan.

19:30 – Ibrahimovic è a Casa Milan, dove ci sono già Maldini e Gazidis. L’attaccante firmerà il contratto e poi ci sarà l’annuncio.

📸L’arrivo di #Ibrahimovic a casa #Milan per la firma sul rinnovo https://t.co/eP63e2BasV — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) April 22, 2021

Milan, Ibrahimovic firma il rinnovo

Una firma che era nell’aria da tempo, ma che finalmente ha avuto lo sprint decisivo. Fumata bianca definitiva oggi per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. L’attaccante sta per firmare il prolungamento di contratto coi rossoneri.

Ibra avrebbe visto scadere il suo precedente contratto al 30 giugno prossimo, dunque al termine della stagione in corso. Ma il classe ’81, assieme all’agente Mino Raiola, hanno trovato velocemente l’accordo con il Milan per prolungare fino al 2022 l’esperienza di Ibrahimovic in rossonero.

Una scelta dettata sia dall’affetto e dall’attaccamento che Zlatan ha dimostrato nei confronti del Milan, sia per i nuovi traguardi che Ibrahimovic intende prefissarsi. La possibilità concreta di tornare in Champions League da protagonista è uno stimolo enorme a quasi 40 anni.