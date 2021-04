Ex Milan – Luca Antonelli riparte dagli Stati Uniti: giocherà a Miami

Luca Antonelli si è trasferito nel Miami FC, squadra che fu allenata da Alessandro Nesta. Prima avventura all’estero per l’ex terzino sinistro di Milan e Genoa.

La carriera calcistica di Luca Antonelli prosegue negli Stati Uniti, precisamente a Miami. Infatti, il terzino si è ufficialmente trasferito nel campionato USL.

Vestirà la maglia del Miami FC, la stessa squadra che qualche anno fa venne allenata da Alessandro Nesta e alla cui fondazione aveva partecipato anche Paolo Maldini nel 2015. Antonelli era rimasto svincolato e ha deciso di accettare di intraprendere un’avventura in Florida.

Il laterale sinistro 34enne ha giocato sia nel settore giovanile che nella Prima Squadra (69 presenze e 5 gol in totale) del Milan. È figlio d’arte, essendo suo padre l’ex calciatore rossonero Roberto Antonelli (vincitore dello “Scudetto della Stella”). Nelle scorse due stagioni ha militato nell’Empoli, poi è rimasto libero e solamente in questi giorni ha trovato una nuova squadra.

L’ex Milan non è l’unico ad aver militato in Serie A e ad aver poi giocato nel Miami FC. In passato anche Matuzalem e Vincenzo Rennella hanno indossato la maglia della squadra della Florida.