Theo Hernandez: messaggio social per scuotere il Milan

Theo Hernandez suona la carica sui social network. Il terzino del Milan auspica che la squadra reagisca e torni a vincere col Benevento.

Il Milan ha l’obbligo di vincere sabato a San Siro contro il Benevento, dopo aver perso sia contro il Sassuolo che contro la Lazio. Non ci sono altri risultati a disposizione.

Mancano cinque giornate al termine del campionato e non è più permesso compiere passi falsi. La lotta per la qualificazione in Champions League è serratissima e la squadra di Stefano Pioli è chiamata a fare un netto salto di qualità dopo le ultime deludenti sconfitte.

Theo Hernandez, uno dei migliori giocatori del Milan e tra coloro che sono finiti nel mirino delle critiche, sui suoi profili ufficiali social ha scritto un messaggio per suonare la carica nell’ambiente rossonero: «Cadere è permesso, rialzarsi è obbligatorio».

Speriamo che le parole di Theo Hernandez abbiano un seguito sul campo. Lo vedremo sabato a San Siro in Milan-Benevento se ci sarà stata una scossa o meno dopo gli ultimi risultati negativi. Deve esserci una reazione e, soprattutto, devono esserci i 3 punti. Senza una vittoria, la corsa Champions League dei rossoneri sarebbe ulteriormente compromessa. Vedremo come andrà…