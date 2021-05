Lega Serie A, Scaroni si è dimesso da consigliere

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di consigliere della Lega Serie A. Del Pino lo ha ringraziato.

Paolo Scaroni ha deciso di dimettersi dal ruolo di consigliere della Lega Serie A. Il numero 1 del Milan nell’assemblea di oggi ha ribadito la propria intenzione di lasciare l’incarico.

Il presidente Paolo Dal Pino ha preso atto delle dimissioni di Scaroni e lo ha ringraziato per il contributo dato da consigliere.

Per quanto riguarda il capitolo della Superlega, che era tra i punti all’ordine del giorno, è stato deciso di rinviare la discussione a una futura nuova riunione della Lega.

Rinviato anche il voto sul Pacchetto 2 dei diritti TV della Serie A per il triennio 2021/2024. Le società hanno valutato l’offerta di Sky e si esprimeranno nella prossima settimana.

Nel corso dell’assemblea non sono mancati i complimenti all’Inter per la vittoria dello Scudetto 2020/2021. Mentre a Parma e Crotone, matematicamente retrocesse in Serie B, il presidente Dal Pino ha augurato il ritorno in Serie A.