Milan, la carica di Brahim Diaz: “Dobbiamo dare tutto per vincere”

Prima del calcio d’inizio di Juventus-Milan ha parlato Brahim Diaz a Sky Sport.

E’ tutto pronto per Juventus-Milan. Prima del calcio d’inizio del match di Torino, valevole per la 35esima giornata di Serie A, ha parlato Brahim Diaz ai microfoni di Sky Sport: “Noi siamo il Milan, il nostro obiettivo è vincere e dobbiamo farlo anche stasera. Abbiamo un avversario forte ma noi dobbiamo fare il nostro, da squadra. Così vinceremo. La partita d’andata? Crediamo che fu una buona partita per noi, ora siamo concentrati su questa. Dobbiamo dare tutto come squadra per raggiungere la vittoria“.