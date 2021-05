Calciomercato Inter, futuro Conte: annullata conferenza

Antonio Conte – diversamente da quanto programmato – non interverrà in conferenza stampa. Il club nerazzurra ha deciso di annullarla: ecco i motivi

Annullata la conferenza stampa di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro non parlerà alla vigilia del match di campionato contro la Roma. Dietro alla scelta del club meneghino ci sarebbero motivi extra-calcistici: si vuole evitare, infatti, a Conte di rispondere a domande che non riguardino il campo, dal suo futuro a quello della società, dopo le tante voci circolate in queste ore. Il tecnico salentino interverrà, così, solamente al canale tematico nerazzurro.