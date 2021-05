Primavera, Milan-Bologna 4-2: terza vittoria consecutiva

Il Milan Primavera si avvicina alla zona playoff della classifica del campionato. Fondamentale successo per 4-2 contro il Bologna al Vismara.

Il Milan Primavera centra la terza vittoria consecutiva in campionato. Oggi presso il centro sportivo Vismara, i rossoneri hanno sconfitto per 4-2 il Bologna.

In tribuna a vedere la partita c’erano anche Paolo Maldini e Maurizio Ganz. La formazione guidata da Federico Giunti sale a quota 38 punti in classifica, dove occupa l’ottava posizione. Solamente 2 punti di distanza dal sesto posto, l’ultimo che consente di accedere alla fase finale del campionato e di giocarsi il titolo Primavera 2020/2021.

Vantaggio del Milan al 44′ con El Hilali, che in area col destro trova il suo settimo sigillo in stagione. Nel recupero del primo tempo arriva anche il raddoppio firmato Robotti con un destro da fuori leggermente deviato. Al 57′ Capone fa 3-0. Il Bologna non si arrende e al 69′ accorcia con Farinelli, però al 72′ è ancora Capone a rimettere tre gol di distanza tra le squadre. Quattro minuti dopo rigore realizzato dai rossoblu con Rufo Luci.

Mercoledì la formazione di mister Giunti dovrà affrontare l’Inter. Un derby molto importante. All’andata pesante sconfitta per 0-3, i rossoneri devono riscattarsi.