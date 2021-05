Milan in Champions, Scaroni: “Frutto del lavoro di club e giocatori”

Anche il presidente Scaroni festeggia il ritorno del Milan in Champions League. Sia la squadra maschile che quella femminile parteciperanno.

Dopo la qualificazione in Champions League del Milan maschile e anche di quello femminile sono arrivate anche le dichiarazioni di Paolo Scaroni.

Il presidente rossonero ha così commentato il grande traguardo raggiunto dalle squadre allenate da Stefano Pioli e Maurizio Ganz: «Con grande felicità concludiamo una stagione emozionante con l’ingresso delle nostre squadre in Champions League. Un grande risultato, frutto del lavoro congiunto di tutto il Club assieme ai giocatori e alle giocatrici che onorano il nostro blasone. Sempre Milan».

Grande soddisfazione per Scaroni il ritorno dei colori rossoneri nella massima competizione UEFA per club. Un passo molto importante per la crescita ulteriore del Milan.

🗣️ “We are delighted to see both our teams qualify for the @ChampionsLeague. A great result, the fruit of the efforts of everyone at the Club, alongside the players who have honoured the prestige of this Club. Sempre Milan.”#BackHome #SempreMilan pic.twitter.com/rIVhxVn5OZ

— AC Milan (@acmilan) May 24, 2021