ESPN – Nessun dubbio: il Milan acquisterà Dalot

Secondo le ultime indiscrezioni il Milan è pronto ad acquistare a titolo definitivo le prestazioni del portoghese Diogo Dalot

Dopo una prima parte di stagione traballante, Diogo Dalot è riuscito a mettersi in mostra al meglio e a convincere il club rossonero. Se inizialmente le sue prestazioni erano di scarsa qualità, con evidenti difficoltà sia nella fase difensiva che offensiva, nelle ultime gare Diogo ha dimostrato di meritare un posto in questo Milan.

Pioli lo ha chiamato in causa soprattutto a gara in corso, e il terzino portoghese è sembrato un calciatore dai connotati diversi. Più deciso nell’affrontare l’uomo, sia nella propria metà campo che in quella avversaria. Infatti, Dalot si è mostrato abile nel dribbling in fase offensiva e sulla fascia; una caratteristica che aveva incuriosito la dirigenza rossonera prima di acquisirlo in prestito dallo United.

È chiaro che Diogo è cresciuto molto durante gli allenamenti a Milanello sotto gli occhi attenti di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero ha sempre avuto un occhio di riguardo per lui, ringraziandolo nelle varie conferenze perchè nonostante le diverse panchine si è sempre fatto trovare pronto.

La sua duttilità, dato che sa occupare sia la fascia sinistra che destra di difesa, è stata una prerogativa molto importante per i bisogni del Milan, e soprattutto nel finale di stagione. Nelle ultime apparizioni interessante è stato osservare come Pioli lo abbia schierato da ala d’attacco, al posto di Saelemaekers. Anche in questa veste, Dalot ha stupito e non poco.

Ha mescolato la quantità alla qualità e adesso il club rossonero è pronto a puntare su di lui. Fonti note statunitensi fanno sapere che il Milan vuole acquistarlo a titolo definitivo dal Manchester United.

ESPN – Il Milan freme per acquisire Dalot tra le sue fila

ESPN, in suo articolo odierno, ha parlato dei piani futuri del Manchester United. Il club dei Glazer ha bisogno di far cassa per reinvestire sul mercato e rinforzarsi, e Diogo Dalot pare essere tra i primi indiziati all’addio.

La notizia che più ha stupito, lanciata da ESPN, è che il Milan non vede l’ora di poter acquisire Diogo tra le sue fila, e non più attraverso un prestito, ma acquistandolo a titolo definitivo. Il quotidiano sportivo americano non ha parlato di cifre specifiche ma dell’assoluta volontà del club rossonero di puntare su di lui.

Una notizia che stupisce, date le tante voci di mercato sul terzino portoghese. Diogo ha mostrato un fortissimo attaccamento alla maglia del Milan. Nell’ultima e decisiva gara a Bergamo fremeva dalla gioia per l’obiettivo raggiunto.