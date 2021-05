“Il Milan vincerà la Champions prima di Juve e City” | La previsione del giornalista

Il noto giornalista di ESPN si è sbilanciato sui social ieri sera con questa previsione, che riguarda anche i rossoneri.

Il Chelsea ieri sera ha trionfato nella finalissima di Champions League, ribaltando la maggioranza dei pronostici della vigilia. In molti infatti vedevano il Manchester City di Pep Guardiola come favorito, in cerca del ‘triplete’ dopo le vittorie di Premier League e Coppa di Lega.

Il City, che non ha mai vinto nella propria storia la maggiore competizione europea, resta una straordinaria incompiuta. Stesso destino dei cugini del PSG, altro club gestito dagli emiri arabi che però non ha ancora alzato la coppa dalle grandi orecchie.

Intanto ieri, dopo la finalissima di Oporto, il noto cronista Ricardo Ortiz, volto di ESPN, si è lanciato in una previsione che riguarda anche il Milan. I rossoneri l’anno prossimo torneranno a giocare la Champions dopo 7 anni di assenza e Ortiz prevede successi europei per il club italiano.

El Milán ganará la Champions antes que el City, el PSG y la Juve! Guarden este tweet — Ricardo Ortiz (@Rortiz_ESPN) May 29, 2021

In pratica il giornalista prevede che il Milan, nobile decaduta del calcio europeo, vincerà la Champions League nei prossimi anni prima di club come Manchester City, PSG e anche Juventus. I rivali storici infatti sono a secco dal 1996, nonostante abbiano giocato (senza successo) ben cinque finali negli anni successivi.

Una scommessa che sa ovviamente di speranza per i tifosi milanisti. Anche se l’anno prossimo, teoricamente, il cammino della squadra di mister Pioli appare in salita. Il Milan infatti nel sorteggio della fase a gironi sarà inserita nella quarta fascia, col rischio di incrociare subito almeno un paio di top-club.