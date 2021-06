APA Milan sui rinnovi: “Dirigenza ricattata, il club non va sfruttato”

La società rossonera ha il pieno sostegno dell’Associazione Piccoli Azionisti di AC Milan per quanto concerne il tema dei rinnovi di contratto.

L’Associazione Piccoli Azionisti di AC Milan ha preso posizione ufficialmente sulla questione rinnovi del club rossonero. Com’è risaputo, la società ha deciso di non aumentare le offerte fatte a Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu.

Questo il comunicato diramato nella giornata di oggi:

APA Milan ha seguito con attenzione l’evolversi dei rinnovi dei giocatori con i contratti in scadenza di ACMilan. APA Milan desidera manifestare pubblicamente il proprio appoggio e apprezzamento per la linea dura tenuta dalla dirigenza nei confronti di quei giocatori e dei loro procuratori che hanno pensato di poterla ricattare per ottenere ingaggi non in linea con una sana e sostenibile gestione di una società di calcio. Il Milan è di chi lo ama, non di chi lo vuole sfruttare.