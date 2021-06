Europei 2020, Turchia-Italia 0-3: dominio totale e tris degli azzurri

L’Italia di Mancini schiaccia la Turchia nel primo match della fase a gironi degli Europei 2020. Azzurri devastanti, 3 punti importanti oggi.

L’Italia esordisce agli Europei 2020 con una netta vittoria contro la Turchia allo stadio Olimpico di Roma. Il risultato finale è di 3-0 per la nazionale di Roberto Mancini, dominante stasera.

Primo tempo di marca azzurra, ma la rete non arriva. Il meritatissimo vantaggio azzurro arriva al 53′ grazie a un imbarazzante autogol di Merih Demiral, difensore che gioca nella Juventus. Il raddoppio lo firma Ciro Immobile al 66′ con un preciso tap-in dopo la respinta di Ugurkan Cakir sul tiro di Leonardo Spinazzola. Il tris è di Lorenzo Insigne, al 79′ dall’interno dell’area fa partire un tiro di destro a giro sul quale il portiere non si muove neanche.

La Turchia ha creato poco, intimorita da un’Italia che fin dal primo minuto ha imposto il proprio ritmo e il proprio gioco. Giusto nel recupero finale una grande occasione per Burak Yilmaz, contrastato ottimamente da Giorgio Chiellini al momento del tiro in area. Gli azzurri hanno meritato la larga vittoria e i primi 3 punti in questa fase a gironi degli Europei 2020.

La prossima gara della nazionale di Mancini sarà mercoledì contro la Svizzera, che domani alle 15 se la vedrà contro il Galles.