Sky – Calhanoglu all’Inter: domani visite mediche, le cifre dell’affare

Le ultimissime sul trasferimento di Hakan Calhanoglu all’Inter. Il turco nei prossimi giorni potrebbe già firmare.

Hakan Calhanoglu sarà un nuovo calciatore dell’Inter. Tutto fatto o quasi, almeno secondo quanto riferito poco fa da Gianluca Di Marzio in diretta dall’emittente Sky Sport 24. Il fantasista del Milan ha scelto il proprio futuro dando l’ok all’inserimento blitz dei nerazzurri.

Addirittura già nelle prossime 24 ore la trattativa dovrebbe chiudersi con la firma ufficiale. Calhanoglu nella giornata di domani dovrebbe effettuare a Milano le visite mediche per l’Inter. Il suo Europeo si è concluso ieri, con l’eliminazione della Turchia, dunque il 10 (ex) rossonero è pronto a decidere il proprio futuro.

Secondo gli aggiornamenti Calhanoglu dovrebbe aver accettato senza troppe discussioni l’offerta contrattuale dell’Inter. Sul piatto 5 milioni più bonus per almeno tre stagioni, dunque fino al giugno 2024. Il Milan invece si era fermato a 4 milioni come offerta di base. Incredibile come la differenza di circa un milione abbia spostato la decisione verso i rivali.

Possibile che l’accelerazione alla trattativa tra Gordon Stipic, agente di Calhanoglu, e l’Inter sia stata frutto della rottura definitiva con i dirigenti del Milan. Paolo Maldini ha scelto di non alzare l’offerta iniziale per il rinnovo e l’entourage del turco non ha invece abbassato le pretese.

Calhanoglu con ogni probabilità domani sera firmerà il contratto e verrà annunciato come nuovo colpo dell’Inter di Simone Inzaghi. Sarà lui il sostituto dello sfortunato Christian Eriksen, che difficilmente sarà pronto per tornare in campo in vista della nuova stagione.