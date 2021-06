Colpo dal Chelsea | Il giornalista: “Si prepara a sbarcare a Milano”

Carlo Laudisa, giornalista espero di calciomercato, ha fatto il punto sul Milan. Dopo Tomori è pronto un triplo colpo dal Chelsea. Ecco le sue parole

L’asse Milan-Chelsea è sempre più caldo. L’acquisto a titolo definitivo di Fikayo Tomori, con i rossoneri che hanno deciso di pagare i soldi del riscatto (poco più di 28 milioni di euro), fissato a gennaio, è solo il primo.

Dal club di Londra – come raccontato in questi giorni – potrebbero arrivare altri tre calciatori, Olivier Giroud, Hakim Ziyech e Tiemoué Bakayoko.

Il punto di Laudisa: “Paghi uno, prendi quattro”

Intervenuto su Gazzetta.it, l’esperto di calciomercato, Carlo Laudisa, ha fatto il punto sul mercato rossonero: “Dei rapporti tra Chelsea e Milan si parla ormai da mesi – esordisce il giornalista -, mi viene in mente quel famoso spot che diceva paghi uno e prendi tre, ma noi dovremmo dire prendi quattro e vi spiego perché… Partiamo da Tomori, pagato (più di 28 milioni di euro per il riscatto, come concordato a gennaio. ndr.), poi, ci sono gli altri che invece potrebbero arrivare a condizioni davvero vantaggiose: mi riferisco a Giroud, con gli agenti che stanno parlando con i blues per avere il via libera a parametro zero”.

Arriva il trequartista – “Poi c’è Ziyech – prosegue Laudisa – che con Tuchel non trova spazio, e che si prepara a sbarcare a Milano per prendere il posto di Calhanoglu, anche lui in prestito. Infine c’è la vicenda legata a Bakayoko: ha il contratto in scadenza nel 2022 e si sta guardando attorno perché sa che al Chelsea non tornerà mai e a Milanello tornerebbe volentieri, ecco perché alla fine, lo spot funziona. Paghi uno, prendi quattro“.