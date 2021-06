Danimarca, buone notizie per Kjaer: filtra ottimismo

Arrivano parole e indiscrezioni positive sulle condizioni di Simon Kjaer, infortunatosi durante Danimarca-Galles.

La Danimarca si sta imponendo come una delle migliori squadre ad Euro 2020. Nonostante il dramma sfiorato di Christian Eriksen, la squadra scandinava sta superando ogni rosea aspettativa, con un cammino in grande ascesa e convincente.

Il leader della squadra è certamente il capitano e difensore rossonero Simon Kjaer, una vera bandiera danese. Ma Kjaer nell’ultima gara contro il Galles (vinta per 4-0) ha subito un infortunio nel secondo tempo. Un dolore muscolare lo ha costretto ad uscire.

Fiato sospeso sia per la Danimarca che per il Milan. Ma oggi il c.t. Kasper Hjulmand ha rassicurato tutti dal ritiro della sua nazionale, parlando di condizioni in miglioramento per Kjaer: “Non ha subito un grave infortunio. Mi aspetto che Simon recuperi e sia in forma già per i quarti di finale“.

Dunque Kjaer, secondo quanto riferito dal commissario tecnico, avrebbe subito solo un affaticamento. Stop risolvibile in pochi giorni, con il difensore milanista pronto a tornare a disposizione per la sfida del 3 luglio alla Repubblica Ceca.

Ottime notizie anche per il Milan, che punterà forte su Kjaer in vista della prossima stagione. Il classe ’89 si è imposto nell’ultimo anno come leader ed intoccabile della propria difesa, riuscendo a mettersi in mostra positivamente sia al fianco di Romagnoli che di Tomori.