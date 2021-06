DAZN trasmetterà anche Champions femminile, Europa e Conference League

DAZN si è assicurata i diritti TV di Europa League e Champions femminile, oltre al meglio della Conference League. L’offerta migliora per i clienti appassionati di calcio.

DAZN amplia la propria offerta calcistica per le prossime stagioni. Nella giornata di oggi sono arrivati degli annunci molto importanti.

Infatti, la nota piattaforma streaming trasmetterà tutta l’Europa League e il meglio della Conference League nei prossimi tre anni. Le due competizioni sono trasmesse in diretta anche da Sky, che della neonata competizione UEFA a cui parteciperà la Roma trasmetterà tutti i match. Nell’altra, invece, le italiane partecipanti saranno Napoli e Lazio.

Si è assicurata anche i diritti della Champions League femminile per quattro stagioni, trasmettendo tutte le partite anche in chiaro gratuitamente su YouTube nelle prossime due. Le edizioni 2023/2024 e 2024-2025 avranno 61 gare in diretta sulla piattaforma streaming e 19 disponibili anche sul canale YouTube. Da ricordare che pure il Milan Femminile prenderà parte alla competizione nella prossima stagione.

DAZN aggiunge così altri tornei calcistici oltre a quelli che si è già assicurata come Serie A (7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky per ogni turno), Serie B, Liga, FA Cup, Carabao Cup, Copa Libertadores, Copa Sudamericana e MLS.

Quella di oggi è stata anche la giornata in cui TIM ha annunciato l’accordo triennale con Mediaset per la distribuzione non esclusiva dell’app Mediaset Infinity sulla piattaforma TimVision, i cui clienti potranno vedere la Champions League e anche la Champions League (accordo già da tempo TIM-DAZN).