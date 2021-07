Milan, primo allenamento oggi visibile sui canali social

Il Milan da oggi inizia a lavorare a Milanello. Non tutti sono ancora in gruppo, causa Europei o Olimpiadi oppure infortuni. Per i tifosi sono previsti contenuti social.

Quella di oggi è una giornata molto importante per il Milan, che inizia ufficialmente la stagione 2021/2022 con il consueto raduno a Milanello.

In mattinata sono arrivati per primi Stefano Pioli e le persone dello staff, poi man mano tutti i calciatori. Infine sono giunti al centro sportivo pure Paolo Maldini e Frederic Massara. Presenti presso i cancelli di Milanello un po’ di tifosi, anche se il club a causa delle restrizioni Covid-19 aveva comunicato che la squadra non si sarebbe allenata sul campo esterno e quindi l’allenamento non sarebbe stato visibile al pubblico.

Comunque la seduta odierna potrà essere seguita, a partire dalle ore 17:00, sui canali social ufficiali del Milan. I tifosi rossoneri avranno così modo di vedere i giocatori al lavoro per la prima volta in questa stagione 2021/2022. Il gruppo non è ancora al completo, ovviamente.