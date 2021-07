Donnarumma al PSG, è ufficiale: i dettagli del contratto

Il PSG ha ufficializzato l’ingaggio di Donnarumma preso a parametro zero dopo il mancato rinnovo di contratto con il Milan. Tutti i dettagli.

Concluso l’Europeo e i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia, Gianluigi Donnarumma è volato a Parigi per firmare con il Paris Saint-Germain.

Sancita ormai da tempo la separazione dal Milan, che ha voluto lasciare a parametro zero senza rinnovare il contratto in scadenza lo scorso giugno, il portiere campano è pronto per voltare pagina e iniziare una nuova avventura con la maglia del PSG.

Oggi pomeriggio si è recato presso la sede del club per apporre la propria firma su un ricco contratto valido fino a giugno 2026. Donnarumma percepirà uno stipendio da 10 milioni di euro netti a stagione e sono previsti ulteriori 2 milioni di bonus che scatteranno al verificarsi di alcune specifiche condizioni.

Sbrigate le formalità, il PSG ha emesso il comunicato ufficiale dell’ingaggio dell’ex estremo difensore del Milan, che a Parigi trova un Keylor Navas pronto a lottare per il posto da titolare. Ovviamente sarà Donnarumma a partire come favorito, ma l’ex Real Madrid farà di tutto per convincere l’allenatore Mauricio Pochettino.