Krunic nominato migliore giocatore della Bosnia nella stagione 2020/2021

Importante riconoscimento per Rade Krunic, che in Bosnia-Erzegovina è stato nominato migliore giocatore bosniaco della stagione 2020/2021.

Il centrocampista di proprietà del Milan ha messo insieme 38 presenze, 2 gol e 3 assist tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. È ritenuto una riserva da Stefano Pioli, che però in alcune occasioni lo ha schierato titolare. Ne apprezza molto le qualità, in particolare la sua duttilità tattica, e per questo già nel 2020 si era detto non favorevole a una sua cessione. Salvo sorprese, neanche in questa sessione di calciomercato l’ex Empoli lascerà Milanello.

Per Krunic ricevere il premio di migliore giocatore bosniaco della scorsa stagione è un riconoscimento che gli dà orgoglio. Probabilmente sarà anche da stimolo per fare ancora meglio nella prossima. Al termine dell’annata 2019/2020 era stato Edin Dzeko a ricevere la stessa nomina in Bosnia.

Adesso è venuto il turno del centrocampista del Milan, che nel suo profilo Instagram ha condiviso una storia per ringraziare del riconoscimento ricevuto dalla Bosnia.