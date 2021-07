Brahim Diaz è sbarcato a Milano: “Contento di essere tornato” | VIDEO

Brahim Diaz sta per tornare ad essere un calciatore del Milan. Poco fa lo spagnolo è giunto in città per firmare con i rossoneri.

Finalmente è tornato. Brahim Diaz sarà nuovamente un calciatore del Milan. Tutte confermate le indiscrezioni degli scorsi giorni, con l’attaccante spagnolo che ha raggiunto l’accordo con i rossoneri. Arriva nuovamente in prestito dal Real Madrid, ma con diritto di riscatto annesso.

Diaz pochi minuti fa è sbarcato all’aeroporto di Linate direttamente con un volo da Madrid. Ad accoglierlo alcuni tifosi rossoneri, ma anche diversi cronisti presenti che lo hanno subito incalzato con alcune domande sul suo futuro rossonero.

“Sono molto contento di essere tornato al Milan – ha subito dichiarato Diaz – La maglia numero 10? Vediamo…”. Per il classe ’99 sono previste già oggi le visite mediche di rito e la firma con il Milan in serata. Successivamente potrà aggregarsi al ritiro estivo di Milanello e riabbracciare i suoi nuovi (vecchi) compagni.