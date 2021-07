Ballo-Touré, messaggio ai tifosi del Milan: “Darò anima e corpo”

Ballo-Touré non vede l’ora di dimostrare che il Milan ha fatto bene ad acquistarlo dal Monaco. Ringrazia il club rossonero per la fiducia.

Fodé Ballo-Touré da oggi è un nuovo giocatore del Milan. Il 24enne terzino sinistro è arrivato a titolo definitivo dal Monaco per circa 4,5-4,7 milioni di euro, bonus inclusi.

Sarà il vice di Theo Hernandez, titolarissimo della fascia mancina. Il franco-senegalese arriva in rossonero tra lo scetticismo generale, visto che nel Principato era una riserva e diversi tifosi della squadra monegasca hanno accolto positivamente la sua cessione.

Ballo-Touré ci tiene a dimostrare di meritarsi la maglia del Milan. Suo suo profilo ufficiale Instagram ha scritto le sue emozioni per questa nuova avventura della sua carriera:

È partita per una nuova avventura all’AC Milan ma non dimentico i bei momenti trascorsi all’AS Monaco che ringrazio tanto. Un grande grazie a tutto lo staff, ai tifosi che mi hanno incoraggiato nei momenti difficili e a tutti coloro che mi hanno permesso di progredire in questo meraviglioso club. Ringrazio anche i miei genitori, parenti e i miei agenti (Moustapha e Azziz) che mi hanno seguito fin dai miei inizi per la loro pazienza e professionalità. Ringrazio infine anche l’AC Milan per l’accoglienza riservatami e l’ottima gestione da parte dello staff di questo nuovo club al quale darò anima e corpo.