Kaio Jorge al Milan, Santos con le spalle al muro: è vicinissimo

Maldini e Massara vogliono chiudere l’ingaggio di Kaio Jorge dal Santos. La dirigenza del Milan sta accelerando e può arrivare all’accordo completo.

Potrebbe essere Kaio Jorge il terzo attaccante del Milan. Dopo l’arrivo di Olivier Giroud, il giovane brasiliano è un serio candidato a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo.

I colleghi di Radio Rossonera rivelano che Kaio Jorge sarebbe vicinissimo a vestire la maglia rossonera. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno formulato la seguente offerta al Santos: 4 milioni di euro più 2 di bonus.

Ci sarebbe un principio di accordo trovato anche con l’agente Bertolucci, che adesso sta trattando con il Santos per favorire il trasferimento del suo assistito. Il club brasiliano è con le spalle al muro e potrebbe cedere.

Va ricordato che Kaio Jorge ha un contratto in scadenza a dicembre 2021, pertanto la sua attuale società di appartenenza non può fissare un prezzo elevato per il cartellino. Era partita da una richiesta da 10 milioni, però rischia fortemente di doversi accontentare di una cifra più bassa.

In questi casi la volontà del calciatore fa la differenza. Se Kaio Jorge ha deciso di vestire la maglia del Milan, il Peixe dovrà probabilmente accontentarsi di un indennizzo inferiore a quello previsto inizialmente.

Sulle tracce dell’attaccante 19enne c’è anche la Juventus, ma Maldini e Massara sono in forte pressing per chiudere l’operazione e assicurarsi il talento brasiliano.