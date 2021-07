Costacurta, morta la madre in un incidente stradale: il cordoglio del Milan

Margherita Beccegato, madre di Alessandro Costacurta, è morta questa mattina a causa di un incidente d’auto. Il cordoglio dell’AC Milan

Questa mattina, intorno le 9.30, la madre dell’ex rossonero Alessandro Costacurta è morta in un incidente d’auto. Una spiacevole notizia che colpisce l’intero ambiente calcistico italiano. Margherita Beccegato aveva 87 anni e con la sua utilitaria si è schiantata contro la cancellata di un’azienda in Provincia di Varese. Si pensa che possa essere stato un malore a far perdere il controllo dell’auto alla donna.

La Beccegato è morta sul colpo, nonostante l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

L’AC Milan ha voluto esprimere un messaggio di cordoglio a Billy Costacurta e a tutta la sua famiglia. Il club rossonero e l’ex giocatore sono uniti da un legame sportivo e umano che ha avuto inizio nel 1986 e non si è mai concluso.

Questo le parole di solidarietà a Costacurta diffuse sui social dal Milan: “Ci uniamo al dolore di Alessandro, Lodovico e di tutta la famiglia Costacurta per la perdita della cara mamma Margherita”.

La redazione di MilanLive.it si unisce al dolore della famiglia Costacurta ed esprime tutto il suo cordoglio all’ex rossonero.

