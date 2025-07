L’annuncio gela i tifosi della Ferrari, parole che sanno di tradimento

Le parole sono chiarissime. Ecco cosa ha detto il pilota che ha indossato i colori rossi della Ferrari: il punto della situazione

Arrivare in Ferrari è un sogno per ogni pilota. Vincere il Mondiale è certamente l’aspirazione maggiore per chiunque sale su una Formula 1, ma farlo con la Rossa ha decisamente un altro gusto. Non sono certo in tanti ad avere avuto questa fortuna, ma ogni corridoio si augura di riuscire, prima o poi, a guidare la Ferrari.

Era un desiderio di Lewis Hamilton, che ha lasciato la Mercedes, con cui è diventato un mito di questo sport, per provarci con la Ferrari. La sua avventura non è iniziata nel modo migliore, ma siamo certi che non mollerà. Un campione come lui ha voglia di lasciare il segno e di rimanere nella storia del Cavallino.

Ma guardando al futuro è difficile capire chi potrà prendere il suo posto. Molti sperano che tocchi ad Antonelli: un italiano sulla Ferrari è certamente il massimo, ma quel sedile può essere un obiettivo anche per Verstappen.

In passato, d’altronde, abbiamo già assistito ad un passaggio dalla Red Bull alla Ferrari. Fu Sebastian Vettel a cambiare scuderia.

Dalla Red Bull alla Ferrari: parla Vettel

Un cambio che fa ancora parlare: “Non rimpiango quel passaggio in sé – ha dichiarato il pilota tedesco nel podcast di ORF Sport am Sonntag – penso che mi abbia portato molto in termini di esperienza e di comprensione di ciò che avevo alla Red Bull all’epoca”.

“Credo che l’elemento umano si sia un po’ perso – ha aggiunto Vettel proseguendo nell’intervista – mi sono attenuto troppo strettamente a certi accordi. Penso che sarebbe stato più dignitoso dirlo semplicemente e magari non attenersi a questa clausola“.

L’addio non certo facile dalla Red Bull, tuttavia, non ha rovinato i rapporti tra lo stesso pilota tedesco e i membri del team della famosa bibita energetica, con cui lavorava in quel periodo: “Mi sono divertito molto e ho ancora un ottimo rapporto con tutte le persone con cui sono stato coinvolto all’epoca”.

Le emozioni, vissute in Red Bull, Vettel d’altronde, non le ha riprovate in nessun altro ambiente, nonostante non abbia mai negato la sua esperienza positiva in Ferrari: “Anche se in seguito mi sono divertito molto alla Ferrari, una parte importante di me si identifica ancora con la Red Bull e la Red Bull Racing“.