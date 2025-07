Tutte su DAZN, tifosi del Milan in attesa: è questione di giorni

Ora è ufficiale. Saranno trasmesse tutte su DAZN. Attesa ormai agli sgoccioli per i tifosi del Milan

Con il test in famiglia contro il Milan Futuro vinto per 3-0, si è conclusa la prima parte della preparazione pre campionato dei rossoneri.

Nella serata di sabato 19 luglio, Allegri e i suoi sono partiti per Singapore, prima tappa della tournée in Asia e Australia nella quale il Milan disputerà tre amichevoli. E’ il secondo tour extraeuropeo consecutivo di amichevoli per i rossoneri in estate. Lo scorso anno, il Milan ha affrontato Real Madrid, Manchester City e Barcellona negli Usa. Tra pochi giorni sarà opposto ad altri due avversari di prestigio prima di tornare a Perth, in Australia, dove il 30 maggio 2024 il Milan ha disputato un’amichevole con la Roma, perdendola 5-2.

Il debutto del Milan nella tournée asiatica avverrà mercoledì 23 luglio alle 13.30 contro l’Arsenal a Singapore. Tre giorni dopo alle 14.30, a Hong Kong sfida al Liverpool, campione in carica in Premier League. Il 31 luglio, ultima partita in Australia contro la compagine del Perth Glory. Perth dove il Milan – come anticipato – è già stato e dove potrebbe tornare il prossimo inverno per disputare il match di campionato con il Como.

Tutte le amichevoli del Milan su DAZN, la programmazione

Le tre amichevoli citate del Milan saranno trasmesse tutte in diretta in streaming su DAZN negli orari indicati. Resta da definire solo quello contro il Perth Glory. Sull’app di DAZN, tutti i match della tournée asiatica saranno disponibili anche in replica on demand subito dopo la messa in onda in diretta. Non solo. DAZN trasmetterà anche le altre due amichevoli estive del precampionato del Milan.

Sabato 9 agosto alle 16, a Dublino, i rossoneri affronteranno il Leeds, neopromosso in Premier League. L’indomani, domenica 10 agosto sempre alle 16, a Londra c’è subito la sfida con il Chelsea di Enzo Maresca, vincitore del Mondiale per Club e della Conference League. La sfida con i Blues precede di una settimana il debutto ufficiale del Milan, atteso dal Bari in Coppa Italia domenica 17 agosto a San Siro. La partita con i pugliesi sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 alle 21.

Già definita la programmazione televisiva delle prime due partite di campionato dei rossoneri. Sabato 23 agosto alle 20.45, debutto a San Siro con la neopromossa Cremonese in esclusiva su DAZN (con diretta anche sul canale DAZN 1 su Sky). Diretta in simulcast sulla stessa DAZN e su Sky per la seconda partita contro il Lecce, in trasferta, venerdì 29 agosto alle 20.45. Nel primo weekend di settembre, il campionato osserverà un turno di riposo per gli impegni della Nazionale nei match di qualificazione ai Mondiali.