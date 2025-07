Il contratto è sul tavolo, tentativo disperato del Milan di chiudere

Il giocatore ha ricevuto la proposta di rinnovo dal suo club, il Milan rischia di perdere l’obiettivo: i dettagli

Continua senza sosta il lavoro di Igli Tare per risolvere i problemi del Milan, ma ad oggi il mercato è in una completa fase di stallo. Quando ci avviamo ormai alla fine di luglio, i rossoneri hanno ancora tutto il lavoro da completare: Samuele Ricci e Luka Modric sono degli ottimi innesti, ma da soli non bastano. All’appello mancano due terzini titolari, un altro centrocampista e un attaccante (senza dimenticare un difensore centrale in caso di cessione di uno degli attuali quattro).

Per completare la mediana, prosegue da oltre un mese la trattativa con il Club Brugge per Ardon Jashari: il Milan è convinto di aver fatto l’offerta massima per convincere il club belga ad accettare, ma per adesso non è ancora arrivata il sì, mentre il giocatore sta facendo di tutto per farsi cedere (non è presente nemmeno nella foto di squadra). I colloqui però stanno andando per le lunghe e questo è un brutto segnale: ecco perché il Milan cerca delle alternative, e una delle più importanti arriva dalla Spagna.

Pronto il rinnovo, il Milan rischia di perdere l’obiettivo

Non è più una novità l’interesse del Milan per Javi Guerra, forte talento del Valencia. Di recente c’è stato un incontro fra le parti per capire se ci sono le basi per continuare insieme o se, invece, si può optare per una cessione. Non sembrano esserci novità importanti, ma dalla Spagna sono convinti che il Valencia abbia messo sul piatto un’offerta interessante per il rinnovo del centrocampista.

Un rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2027, con aumento di ingaggio pur di convincerlo a restare. Adesso la palla passa al giocatore, che deve decidere se accettare o se, invece, chiedere la cessione. Il Milan osserva e attende segnali dal centrocampista spagnolo, che potrebbe costare quasi dieci milioni in meno rispetto a Jashari. Il rischio, molto alto, è che i rossoneri possano perdere entrambi gli obiettivi se, nel frattempo, Javi Guerra dovesse scegliere di accettare il rinnovo. Ecco perché, in via Aldo Rossi, è necessario prendere una decisione il prima possibile in merito alla situazione Jashari e poi scegliere se andare davvero su Javi Guerra o se, addirittura, mollare la presa sul centrocampista e investire in altri reparti. Con Ricci e Modric, il centrocampo si è già rinforzato, e con un buon numero anche per la sola competizione.